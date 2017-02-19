Tom Boonen richting Parijs-Roubaix: 'Goede week gehad in Oman'

|19.02 - 19.02
|VELDRIJDEN
|Oostmalle - DAMES E
|19.02 - 19.02
|VELDRIJDEN
|Oostmalle - ELITE
|19.02 - 19.02
|VELDRIJDEN
|Oostmalle - JUNIOR
|19.02 - 19.02
|VELDRIJDEN
|Oostmalle - NIEUWELING
|19.02 - 19.02
|VELDRIJDEN
|Oostmalle - U23
|22.02 - 22.02
|VELDRIJDEN
|Waregem - Soudal Cyclocross Masters - DAMES E
|22.02 - 22.02
|VELDRIJDEN
|Waregem - Soudal Cyclocross Masters - ELITE
|26.02 - 26.02
|VELDRIJDEN
|Lebbeke - DAMES E
|26.02 - 26.02
|VELDRIJDEN
|Lebbeke - DAMES J
|26.02 - 26.02
|VELDRIJDEN
|Lebbeke - ELITE
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