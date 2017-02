Tom Boonen richting Parijs-Roubaix: 'Goede week gehad in Oman'

Vlak voor de slotrit in de Ronde van Oman blikte Tom Boonen (Quick Step-Floors) even terug op zijn week in het Midden-Oosten. "Ik heb een goede week gehad", zegt hij, "die val was jammer, maar gelukkig zonder erg."

"Ik betreurde de gemiste kans op een ritzege, maar dat kruipt niet in mijn hoofd. Vanavond keren we naar huis, dan komt vooral herstel op de eerste plaats."



Tom Boonen viel niet één, maar twee keer in deze Ronde van Oman, want ook zaterdag lag hij bij de 40 renners in de rit naar Green Mountain. "Een val was het niet echt", legt hij uit, "ik zat er meer wat tussen, dan dat ik echt op de grond viel. Het was een klein beekje dat over een straat liep, zoals je dat hier wel vaker ziet in Oman. Het lag er spekglad bij. De eerste renners reden er nog door aan tien kilometer per uur, de anderen lagen tegen de grond, we waren met zo'n veertig renners. Een val zonder erg, meer dan een natte broek heb ik er niet aan overgehouden."



Aan de valpartij tijdens de eerste rit hield hij daarentegen wel wat schaafwonden over. "Dat was even ambetant op het moment zelf", zegt hij, "vooral omdat ik die rit wilde winnen, maar al snel heb ik dat weer geklasseerd. Kijk, ook die val, erg was dat niet", herhaalde hij. "Enkel eergisteren (de rit van vrijdag) was ik even niet goed. Dat is normaal, het was de derde dag, dan schiet het afweersysteem van je lichaam in gang, beginnen de wonden te genezen. Die eerste dagen heb je er weinig last van, is zo'n wonde open vlees, kleef je daar een pleister op en doe je daar wat gel op. Als die wonden genezen dan doet dat vooral 's nachts wat 'zeer' (pijn), werkt dat wat tegen, maar die valpartij steekt niet in mijn kop. Ik heb een goede week achter de rug, ik houd aan deze Ronde van Oman een goed gevoel over, behalve wat pijnlijke plekken op het lichaam (lacht) en ik heb hier kunnen doen wat ik wilde doen. Veel kilometers rijden, trainen, koersen."



Boonen keert zondagavond met zijn team naar huis, landt maandag in België. "Ik kijk er echt wel naar uit om naar huis te gaan. Ik was toch al vaak van huis de voorbije weken, zowel in de Ronde van San Juan, als op traininskampen in Calpe, een paar dagen thuis zijn, bij Lore, bij de kinderen zal me deugd doen. En dan komt het openingsweekend met de Omloop, de eerste kilometers op Vlaamse bodem. Komende week is nu vooral een herstelweek, ik heb hier deze week ruim 1000 kilometer in de benen (Boonen maalde vaak extra kilometers voor en na de etappe, red). Je moet het lichaam ook de tijd geven om te herstellen."