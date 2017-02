Hermans: 'Deze zege had ik niet verwacht'

Ben Hermans (30) toonde zich de sterkste in de tweede etappe van de Ronde van Oman. De renner van BMC klom iedereen uit het wiel op de slotklim en pakt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff die dinsdag de openingsetappe won. "Deze zege had ik niet verwacht", klonk het eerlijk bij de Limburger.

"Ik kende deze rit van uit het verleden", deed Hermans zijn verhaal. "Twee jaar geleden lag de finish hier ook, dus ik wist dat het een lastige slotklim was, een inspanning van zo'n vier à vijf minuten en je lang genoeg moest wachten. De ploeg leverde schitterend werk vandaag, hield Greg, maar ook mij de ganse dag uit de wind en op het eind werd ik door Kilian Frankiny perfect naar voren gebracht."



Nochtans zou de ploeg de kaart Van Avermaet trekken. "Dat was afgesproken", aldus Hermans, "maar we wisten ook dat het niet eenvoudig voor hem zou zijn op het eind. Op het eind vroeg ik me af waarom niemand durfde aanvallen, dus ben ik zelf maar gegaan. Greg had even daarvoor geprobeerd, maar 'parkeerde' op die klim en zou niet winnen. Het was te lastig voor hem. Ik kon mijn kans dus gaan. Ik had zelfs nog de tijd op het eind om tussen de benen en onder mijn armen door te kijken naar de anderen, al gaf ik wel nog het volle pond. Elke seconde telt hier. Ik ben zeer blij met deze zege."



"Winnen is is echt heel moeilijk voor een type renner zoals mij", ging hij verder. "BMC is een ploeg met een paar echte kopmannen, dus het is moeilijk om kansen te krijgen. Zeker niet in rittenkoersen zoals Tirreno-Adriatico, Parijs-Nice of de Ronde van Catalonië. Af en toe proberen ze wel af mijn kaart te trekken en daar ben ik dan wel heel blij om. Ik had hier een vrije rol, was beschermd en dus doet het dubbel en dik deugd dat ik hier de zege haal."



Hermans is ook de nieuwe leider met vier seconden voorsprong op Rui Costa. "We gaan dat klassement verdedigen", zegt hij. "Green Mountain is lastig, maar kansloos ben ik er niet (twee jaar geleden werd hij er negende, op 1 minuut van winnaar Valls)."