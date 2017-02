Hermans vloert Fuglsang en Rui Costa in Oman (VIDEO)

Ben Hermans heeft de tweede etappe in de Ronde van Oman gewonnen. In een spurt bergop nam hij afstand van Jakob Fuglsang en Rui Costa. Hermans is meteen de nieuwe leider.

De 30-jarige Limburger was de beste na een rit over goed 140 km tussen Nakhal en Al Bustan, met onderweg vier beklimmingen. Hij haalde het in een sprint bergop voor de Portugees Rui Costa (UAE Abu Dhabi) en de Deen Jakob Fuglsang (Astana).



Hermans neemt de leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), die dinsdag aan het feest was. Morgen/donderdag leggen de renners 162 km af tussen Sultan Qaboos University en Quriyat. De rittenkoers eindigt zondag. De Italiaan Vincenzo Nibali won vorig jaar de zevende editie van de Ronde van Oman. Hij is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen.

