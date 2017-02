Van Avermaet blijft in het geel in Valencia

De derde etappe in de Ronde van Valencia is gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen. Greg Van Avermaet behoudt de gele leiderstrui.

De 24-jarige Nielsen (Orica-Scott) toonde zich vrijdag na 161 kilometer van Canals naar Riba-Roja de Turia de snelste in een sprint en haalde het voor de Fransen Nacer Bouhanni (Cofidis) en Bryan Coquard (Direct Energie). Greg Van Avermaet werd negende en blijft leider. Met Yves Lampaert (vierde) en Oliver Naesen (zevende) eindigden nog twee Belgen in de top tien.

De traditionele vlucht van de dag kwam op naam van zes renners: Tyler Williams, Daniel Lopez, Ben Perry, Aito Gonzalez, Julio Amores en Alexis Gougeard. Hun maximale voorsprong liep op tot vier minuten, in het peloton was het BMC dat voor leider Van Avermaet aan de bak moest. Zij kregen ook de steun van twee sprintersploegen: Direct Energie en Cofidis.

Toen de bonus van de vluchters was gezakt tot zo'n 45 seconden besloten twee renners op 35 km de sprong te maken uit het peloton: Jos Van Emden en Elmar Reinders. Al snel beenden ze de koplopers bij, maar de Nederlander had nog iets extra in de tank en besloot alleen op zoek te gaan naar de zege. Zonder succes, hij werd op 11 km van het eind ingelopen.

Zdenek Stybar probeerde in de slotkilometer nog tevergeefs op de verrassing te spelen. Het was Nielsen die zich in de sprint de snelste toonde, voor Bouhanni. Voor Nielsen is het al zijn achtste profzege in zijn nog jonge carrière. Vorig jaar won hij twee ritten in de Ronde van Spanje en voorts wist hij ook al vier ritten te winnen in de ronde van zijn thuisland en mocht hij ook juichen in rit drie van de Tour des Fjords in 2014. Greg Van Avermaet blijft leider, de Ronde van Valencia eindigt zondag.

Zaterdag staat een bergrit op het programma, met aankomst in Llucena en de slotklim op de Alto Más de la Costa, bijna vijf kilometer lang, gemiddeld 9,9 procent, maximaal 21 procent. Zondag zijn er kansen voor de sprinters in Valencia.