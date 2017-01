Ewan wint laatste etappe, Richie Porte eindwinnaar

De Australiër Caleb Ewan heeft zondag de zesde en laatste etappe gewonnen in de Tour Down Under (WorldTour). De renner van Orica haalde zo de zege thuis in vier van de zes etappes. De eindzege echter was voor zijn landgenoot Richie Porte (BMC).

De laatste etappe ging 90 km door het centrum van Adelaide, de hoofdstad van de Australische deelstaat Zuid-Australië. Caleb Ewan was de beste na een sprint tegen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Belg Sean De Bie (Lotto-Soudal) kwam als vijfde over de streep.



In het algemeen klassement staat Richie Porte voor de Colombiaan Johan Esteban Chaves (Orica) en zijn landgenoot Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe). Porte won twee etappes. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) is de eerste Belg op de 27ste plaats.