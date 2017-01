Dirk Demol, ploegleider bij Trek-Segafredo, kijkt 2017 met veel vertrouwen tegemoet. "De ploeg is veel sterker dan vorig jaar", zei hij op een persmoment in Mallorca. "Er zijn meerdere sterkhouders, we kunnen scoren op meerdere fronten."

Enkele oudjes hingen hun fiets aan de haak, elf nieuwe namen tekenden bij Trek-Segafredo. Alberto Contador voor een klassement in de Tour, John Degenkolb moet Fabian Cancellara doen vergeten in de klassiekers. "Vergeten is een groot woord", aldus Demol.



"John versterkt onze klassieke kern. Hij is geen Fabian. Wat Fabian voor onze ploeg heeft betekend, zal niet snel vergeten worden. Maar met John hebben we wel een sterke renner in huis gehaald, iemand die al heeft bewezen hoe hij een klassieker kan winnen. Hij is de kopman in de klassiekers, samen met Jasper Stuyven. Ik merk nu al op training dat ze elkaar sterker maken en elkaar stimuleren om goed te werken. Meerdere kopmannen in een grote ploeg is een troef."



Demol ziet een sterker Trek-Segafredo dan in 2016. "Ik kan nu kiezen uit een kern van 12 renners voor het voorjaar, vroeger waren er dat negen of tien. Dat is zeker een voordeel. We trekken als een sterk blok naar die klassiekers."



De ploegleider gelooft ook in Alberto Contador, tweevoudig winnaar van de Tour de France (in 2007 en 2009). "Je merkt nu al op training dat Alberto een leider is, iemand die het niveau omhoogtilt. Hij bepaalt hier op stage het tempo bergop, de anderen zijn daar zeker bij gebaat. Als je ziet welke resultaten hij vorig jaar nog uit zijn benen schudde, dan geloof ik zeker in hem voor de Tour."