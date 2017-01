Westra neemt afscheid van wielersport omwille van 'persoonlijke redenen'

Lieuwe Westra zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn carrière. De 34-jarige Nederlander, die in de herfst nog een contract bij Wanty-Groupe Gobert tekende, trekt zich zo na acht jaar in het profpeloton terug uit de wielrennerij.

Dat bevestigde de Belgische wielerformatie maandagnamiddag. De Friese renner zelf had zondagavond via Facebook laten weten dat hij zijn loopbaan per direct heeft beëindigd, maar dat bericht werd niet veel later verwijderd.



"Zondagavond hebben we een mail van onze renner Lieuwe Westra ontvangen waarin hij bevestigt dat hij om persoonlijke redenen een punt achter zijn sportcarrière zet. We nemen daarvan akte en respecteren zijn beslissing", klinkt het bij algemeen manager Jean François Bourlart. "Lieuwe zelf en de ploegleiding zijn niet bereikbaar voor commentaar", besluit Wanty.



Westra won vorig jaar in dienst van Astana nog de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar kreeg erna te maken met motivatieproblemen. In het najaar tekende hij een contract bij het Wanty-Groupe Gobert.



De Nederlander werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden, won etappes in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné en hielp Vincenzo Nibali in 2014 aan de eindzege in de Ronde van Frankrijk.