Gibraltar als opwarmer, maar 'niet minimaliseren'

In oktober wonnen de Rode Duivels nog 0-6 van hun tegenstander voor donderdagavond, Gibraltar. Toch weigert bondscoach Martinez het belang van de wedstrijd te minimaliseren.

De interland tegen Gibraltar is echter niet meer dan een opwarmer voor de cruciale clash van zondagavond (20u45 Belgische tijd in Piraeus) tegen Griekenland. Toch hecht Martinez ook belang aan de wedstrijd tegen Gibraltar: 'Het is een kwalificatiewedstrijd. Het is belangrijk om dezelfde ploeg te gebruiken voor de wedstrijden van zowel donderdag als zondag, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. Morgen zal het belangrijk zijn om goed aan de wedstrijd te beginnen, net zoals we in de heenwedstrijd deden. We moeten goed geconcentreerd zijn en een goede voorbereiding hebben voor de wedstrijd tegen Griekenland, die een echte test zal worden voor ons.'

'Rode Duivels zo lang mogelijk frustreren'

Aanvoerder van de nationale ploeg van Gibraltar, Roy Chiplina, maakte zichzelf duidelijk op de persconferentie woensdagavond in Luik: 'We hebben veel respect voor deze nationale ploeg van België, maar ons enige doel is om ze zo lang mogelijk te frustreren tijdens de wedstrijd'. In oktober 2016 werd het 0-6 voor België in de heenwedstrijd op Gibraltarese bodem. Christian Benteke opende toen al na amper acht seconden de score. Gibraltar hoopt donderdag op Sclessin iets langer de nul op het bord te houden. 'We weten dat we tegen een van de beste ploegen van de wereld zullen spelen en het wordt een zeer moeilijke wedstrijd voor ons. Maar we gaan proberen om zo lang mogelijk de nul te houden. Mirakels bestaan, maar wij zullen toch een reusachtig mirakel nodig hebben', aldus Chipolina.

Jeff Wood, de bondscoach van Gibraltar, zag alvast dat zijn selectie gemotiveerd is voor de confrontatie met de Rode Duivels. 'Het niveau van onze ploeg stijgt wedstrijd per wedstrijd, maar de progressie gaat langzaam. We hebben enkele nieuwe spelers van achttien en negentien jaar opgeroepen en het is niet makkelijk om zich meteen aan te passen aan het internationale niveau, zeker niet aan dat van de Rode Duivels in het bijzonder. Maar de groep heeft zich goed voorbereid op deze confrontatie.'

'Kwalificatie is nog niet binnen'

Ook Vincent Kompany wil met een positief gevoel en met vertrouwen uit de wedstrijd tegen Gibraltar komen: 'De wedstrijd van donderdag tegen Gibraltar moet een goede voorbereiding zijn voor de uiterst moeilijke wedstrijd tegen Griekenland', verklaarde Kompany woensdag op de persconferentie van de Rode Duivels in Tubeke, 'In Griekenland zal ons een warme en vijandige sfeer te wachten staan. De Griekse spelers zullen precies weten wat ze moeten doen om ons in moeilijkheden te brengen. Het is een ploeg met veel kwaliteiten en spelen zeer georganiseerd, die perfect weet hoe te verdedigen. We zullen kalm moeten blijven en hopen dat onze vorm van de dag goed genoeg zal zijn om hun verdediging te ontmantelen. Het eerste doelpunt zal alles beslissen.'

Kompany denkt niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Thomas Meunier, dat de Belgische kwalificatie voor het WK al bijna binnen is. 'Laat ons daar binnen vier of vijf dagen over spreken. De kwalificatie is helemaal nog niet verzekerd. We gaan eerst tegen Gibraltar en Griekenland spelen. Iedere voetbalkenner zal erkennen dat de wedstrijd tegen Griekenland moeilijk wordt, een sleutelwedstrijd. De voorbereiding is essentieel.'

Welk elftal start?

Martinez kan rekenen op een nagenoeg volledig fitte selectie voor de twee interlands. Fellaini is de enige die woensdagavond niet aanwezig was op training wegens een kuitblessure. Eden Hazard, die eerder al te kennen gaf 'enorm veel zin te hebben' in de match, zal wellicht zijn eerste minuten van het seizoen spelen in een officiële wedstrijd. Martinez wist nog niet of hij Hazard laat starten of invallen. "Die beslissing nemen we morgen. Dries Mertens heeft bij Napoli getoond dat hij op meerdere posities kan spelen. Dat is iets wat we in het achterhoofd houden. In bepaalde wedstrijden, tegen defensievere systemen, kunnen we hem als diepe spits of 'valse negen' gebruiken. In andere wedstrijden hebben we een diepe spits zoals Romelu Lukaku, Christian Benteke of Michy Batshuayi nodig. We gaan alle kwaliteiten van Dries gebruiken. Hij is zeer flexibel."

Over Yannick Carrasco, die in de laatste interland tegen Estland niet zijn beste wedstrijd speelde, is de bondscoach optimistisch. "Hij is zeer goed aan het seizoen begonnen. Het is soms moeilijk om een wedstrijd te spelen in het midden van een break, wat het geval was met de wedstrijd tegen Estland. Hij lijkt in zeer goede conditie te zijn, dus ik zie geen enkel probleem met hem." Op de rechterflank heeft Martinez de keuze tussen Thomas Meunier en Nacer Chadli. "Ik heb een zeer sterke Nacer gezien, hij is in vorm. Meunier staat scherp, hij heeft vorige week 90 minuten gespeeld in de competitie. De twee spelers zijn in zeer goede conditie. Ik zet ze op gelijke hoogte. Meunier heeft misschien wel enkele wedstrijden meer gespeeld, maar qua conditie zijn ze beiden in orde. Ik denk dat ze beiden in actie zullen komen tijdens deze wedstrijden."