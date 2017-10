Anderlecht wilde wel, maar kon niet tegen PSG. De landskampioen verloor in eigen Constant Vanden Stockstadion met 0-4 van Paris Saint-Germain op de derde speeldag in groep B van de Champions League.

Kylian Mbappé (3.) en Edinson Cavani (44.) zorgden voor de 0-2 ruststand. In de tweede helft pikten ook Neymar (66.) en Angel Di Maria (88.) hun doelpuntje mee.



Paars-wit blijft zo achter met 0 op 9 en een uitmatch op 31 oktober tegen PSG in het verschiet. Bayern München won thuis met 3-0 van het Celtic van Dedryck Boyata. De 'Rekordmeister' is met 6 punten tweede achter PSG (9 ptn). Celtic telt 3 punten.



Hein Vanhaezebrouck, toe aan zijn eerste thuiswedstrijd als T1 van Anderlecht, koos met lef voor een 3-4-3 opstelling. Maar paars-wit werd al in de derde minuut met de neus op de feiten gedrukt. Kylian Mbappé knalde de 0-1 op aangeven van Marco Verratti tegen de touwen.



Anderlecht reageerde met een afstandsschot van Sven Kums (naast) en een kopbal van Henry Onyekuru (op Alphonse Areola). Even later klopte diezelfde Onyekuru Dani Alves op snelheid. De flankspeler besloot echter opnieuw op PSG-doelman Areola, die ook alert moest zijn op een poging van Lukasz Teodorczyk. Aan de overzijde speelde Leander Dendoncker te kort terug op Matz Sels. De Anderlecht-goalie hield Mbappé van zijn tweede treffer, Neymar trapte in de herneming naast.



Een moedig spelend Anderlecht werd niet beloond met een doelpunt. Integendeel, vlak voor rust kwamen de bezoekers op 0-2. Sels redde eerst op een schot van Neymar, Edinson Cavani kopte wel raak.



Vier minuten na de pauze belandde de bal na enkele klasseflitsen van Neymar en Mbappé bij Cavani, die het leer tegen de lat poeierde. Op voorzet van Alves kopte Neymar nadien rakelings naast. Anderlecht mocht opgelucht ademhalen na missers van Cavani en opnieuw Neymar.



Maar de Braziliaanse superster liet het niet aan zijn hart komen en schoof een vrije trap onder de paars-witte muur: 0-3. Areola redde op een kopbal van Hanni, de aansluitingstreffer van Onyekuru stierf op het doelhout. In het slot ging paars-wit tevergeefs op zoek naar de eerredder, Angel Di Maria deed er nog een Parijse treffer bij.