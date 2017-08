Donderdag werd in Monaco geloot voor de groepsfase van de Champions League. Landskampioen RSC Anderlecht neemt het in poule B op tegen Bayern München, Paris Saint-Germain en Celtic Glasgow.

Uit de eerste pot kwam de Duitse kampioen Bayern München. Met Paris Saint-Germain dook nog een erg stevige tegenstander op uit de tweede bokaal. De Franse vicekampioen heeft naast Rode Duivel Thomas Meunier ook Neymar in de rangen. De Braziliaan verliet deze zomer FC Barcelona voor 222 miljoen euro. De duurste voetballer aller tijden zal dus in het Astridpark te bewonderen zijn.



Pot 4, met de laagst gerangschikte clubs op de UEFA-ranking, leverde het Celtic Glasgow van Dedryck Boyata op als opponent. Celtic veroverde vorig seizoen de Schotse landstitel en schakelde op weg naar de poulefase achtereenvolgens Linfield, Rosenborg en Astana uit.



Anderlecht zat in de derde bokaal bij de loting voor de groepsfase. De troepen van René Weiler ontliepen op die manier lastige teams als Tottenham (met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé), Liverpool (met Simon Mignolet en Divock Origi), AS Roma (met Radja Nainggolan) en Napoli (met Dries Mertens).



Paars-wit is opnieuw van de partij na twee jaar afwezigheid in de Champions League. In het seizoen 2014-15 werd Anderlecht derde in een poule met Borussia Dortmund, Arsenal en Galatasaray. Vervolgens werden de Brusselaars in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door Dynamo Moskou.