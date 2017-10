Ajax zegeviert in De Klassieker

Ajax heeft de belangrijkste Nederlandse wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord met 1-4.

Ajax moest winnen om in het spoor van PSV Eindhoven te blijven. Na een zwakke eerste helft van beide teams ontplofte de wedstrijd pas in de tweede periode. Klaas-Jan Huntelaar zette na 49 minuten zijn team op voorsprong na knullig balverlies van Sofiane Amrabat, die door de vele blessures bij de landskampioen als centrale verdediger moest fungeren.



Nicolai Jorgensen kreeg via de stip een enorme kans op de 1-1, maar André Onana stopte de penalty van de Deense spits. Jorgensen gaf wel de assist voor Jens Toornstra, die de 1-1 dan toch tegen de netten knalde. De Deen bleef de focus van de wedstrijd opeisen door een enorme misser, die de thuisploeg later zeer zuur zou opbreken. Ook Tonny Vilhena deed de Kuip net niet ontploffen.



Huntelaar ging naar de kant voor het jonge supertalent Kasper Dolberg, die de wedstrijd op zijn eentje deed kantelen. De koele afwerker scoorde op assist van David Neres de 2-1. In het slot zorgden Siem de Jong en opnieuw Dolberg voor een stevige kater in de Kuip.



Verder in de Nederlandse Eredivisie won PSV zijn vijfde competitiewedstrijd op rij. Tegen Heracles werd het 3-0. Doelman Bram Castro, de enige Belg op het veld, liet zich te grazen nemen door Hirving Losano (18.) en Marco van Ginkel (78. en 90.+1). Ook AZ Alkmaar boekte tegen FC Utrecht een 3-0 overwinning.



De ploeg van coach John van den Brom, die Stijn Wuytens de match liet volmaken, dankt zijn eerste zege in vier competitiewedstrijd aan Teun Koopmeiners (21.), Alireza Jahanbakhsh (62.) en Joris van Overeem (80.). Bij Utrecht kwam Cyril Dessers op het uur tussen de lijnen.



Met 24 op 27 voert PSV de stand aan. Eerste achtervolger Ajax moet na negen speeldagen al een kloof van vijf punten toegeven. AZ (16 ptn) staat op de vijfde plaats, Utrecht (13 ptn) is negende en Heracles (9) veertiende.