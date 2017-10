Red Flames pakken zes op zes na zege tegen Roemenië

De Red Flames, de Belgische vrouwenvoetbalploeg, heeft vrijdagavond met 3-2 van Roemenië gewonnen op de tweede speeldag van de kwalificaties voor het WK in 2019 in Frankrijk.

Na een halfuur was het aanvoerder Janice Cayman die de score opende voor de Flames, 23e op de wereldranglijst. Zeven minuten later maakte ze al haar tweede, en leek de wedstrijd gespeeld. Een minuut later kwam Cosmina Dusa echter met de aansluitingstreffer. Kort na de rust bracht Laura Rus (53.) de Roemenen, die pas 38e staan op de FIFA-ranking, langszij.



Helemaal in het slot kwam alsnog de beslissende treffer van Tessa Wullaert (87.), winnares van de eerste Gouden Schoen voor vrouwen in januari van dit jaar. België komt samen met Italië aan de leiding in Groep 6. Het heeft net als Italië zes op zes. Moldavië en Roemenië hebben nul punten. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK, de vier beste tweedes spelen barrages.