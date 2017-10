Jeugdproduct Anderlecht lost Casillas af als jongste doelman in Champions League-geschiedenis

De Spanjaard Iker Casillas is zijn record van jongste doelman in de Champions League kwijt. Bij het Portugese Benfica maakt vanavond het 18-jarige jeugdproduct van Anderlecht Mile Svilar zijn debuut in de Champions League. De zoon van Ratko Svilar wordt zo de jongste doelman in de geschiedenis van het kampioenenbal.

Met zijn achttien jaar en 52 dagen lost Svilar de Spanjaard Iker Casillas af. Het jeugdproduct van Anderlecht is 66 dagen jonger dan de iconische doelman toen die in 1999 met Real Madrid voor het eerst kwam piepen in de Champions League.



Svilar begon als derde doelman aan het seizoen bij Benfica, maar schoof snel op in de rangorde. Door de blessure van eerste goalie Julio Cesar werd Svilar voor de thuiswedstrijd tegen Manchester United in de basis gedropt.



Svilar forceerde afgelopen zomer een transfer naar Benfica, nadat hij van toenmalig Anderlecht-trainer René Weiler geen garantie had gekregen op een plaats tussen de palen. Het Antwerpse toptalent met Servische roots wordt door Gert Verheyen ook niet meer opgeroepen voor de Belgische U19. De Servische voetbalbond ligt zo op de loer om Svilar op te roepen.



In totaal staan er woensdag vier Belgische doelmannen aan de aftrap in de Champions League. Naast Svilar zijn dat Silvio Proto bij Olympiakos, Thibaut Courtouis bij Chelsea en Matz Sels bij Anderlecht. Bij Liverpool bleef Simon Mignolet dinsdag op de bank.