Dit is de mascotte die de Rode Duivels in Rusland aan de wereldtitel moet helpen

De supporters van de Rode Duivels hebben met een ruime meerderheid, 46 procent van de stemmen, gekozen voor het ontwerp van Arnaud Hermant als nieuwe officiële mascotte van de Rode Duivels. 20.193 mensen brachten hun stem uit.

In september ging de KBVB op zoek naar een nieuwe mascotte voor de Rode Duivels. De supporters mochten zelf een ontwerp indienen. De drie finalisten van de wedstrijd waren vanavond aanwezig in het Belgian Football Centre van Tubeke, waar de beslissing hen werd meegedeeld in aanwezigheid van bondscoach Roberto Martínez.

Bijna de helft van de supporters koos voor het ontwerp van Arnaud Hermant. De mascotte zal nu worden afgewerkt door een professionele firma, dit in overleg met Arnaud Hermant. De tekenaar zelf was erg verheugd met de keuze voor zijn ontwerp.

"Als grote Rode Duivels-supporter is het voor mij een echte eer dat mijn ontwerp gekozen werd. Ik hoop van harte dat deze mascotte de ploeg geluk zal brengen en ik kijk al uit naar de maand maart om de definitieve en fysieke mascotte te kunnen ontdekken."