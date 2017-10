Mertens wint van Nainggolan

Napoli heeft zaterdagavond een nipte 0-1 overwinning behaald op het veld van AS Roma op de achtste speeldag van de Italiaanse Serie A en verstevigt zo zijn leidersplaats. Lorenzo Insigne kroonde zich tot matchwinnaar.

Na het verlies van Juventus eerder op de dag, kon zowel Roma als Napoli een goede zaak in het klassement doen. Na twintig minuten leek Dries Mertens zijn aanvalspartner Lorenzo Insigne niet te kunnen bereiken, maar via een Romeins been kwam de bal toch bij de Italiaan en die liet doelman Alisson Becker kansloos. Napoli was tevreden met 0-1 en slaagde erin de wedstrijd succesvol uit te spelen. Zowel Mertens als Radja Nainggolan speelde de volledige wedstrijd.



Napoli is uitstekend aan het seizoen begonnen en heeft na acht speeldagen nog steeds het maximum van 24 punten in de Serie A. Eerste achtervolgers Juventus, Lazio en Inter volgen al op vijf punten van de Napolitanen. Inter speelt zondag om 20u45 wel nog de stadsderby tegen AC Milan. Roma staat op de vijfde plaats en volgt al op negen punten van Napoli.