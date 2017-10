De Bruyne krijgt applausvervanging bij wervelend City

Manchester City heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Premier League geen spaander heel gelaten van Stoke. De partij eindigde op een vooroorlogse 7-2.

City sloeg Stoke met snelle goals van Jesus (17.), Sterling (19.) en Silva (27.) tegen het canvas. De bezoekers gaven zich echter niet gewonnen en milderden via Diouf (44.) en een eigen doelpunt van Walker (47.) tot 3-2. Maar de ploeg van trainer Pep Guardiola schakelde snel weer een versnelling hoger en liep via opnieuw Jesus (55.), Fernandinho (60.), Sané (62.) en Silva (79.) uit tot 7-2. Kevin De Bruyne flitste als vanouds in de tweede helft met knappe assists voor de treffers van Jesus en Sané. Guardiola bedankte de Rode Duivel met een applauswissel iets over het uur. Vincent Kompany ontbrak bij City nog altijd met een blessure.





Chelsea beleefde een erg pijnlijke namiddag op het veld van rode lantaarn Crystal Palace. De kampioen ging met 2-1 de boot in. De match begon prima voor de thuisploeg, toen Cabaye via het been van Chelsea-verdediger Azpilicueta (11.) voor de 1-0 zorgde. Het was voor Palace na acht speeldagen pas het eerste doelpunt van het seizoen. Chelsea stelde gelijk via Bakayoko (18.), maar nog voor de pauze nette Zaha (45.) de 2-1. In de tweede periode gingen 'The Blues' op zoek naar de 2-2, maar ze kwamen niet meer tot scoren. Thibaut Courtois en Eden Hazard speelden bij Chelsea de hele match, terwijl Michy Batshuayi iets voor het uur naar de kant moest. Hun ploegmaat Charly Musonda jr. viel 25 minuten voor tijd in, maar ook hij kon het tij niet keren. De geblesseerde Christian Benteke zat bij Palace niet in de kern.



Tottenham Hotspur had genoeg aan een doelpunt van Eriksen (47.) voor een 1-0 zege tegen Bournemouth. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden naar goede gewoonte de volledige partij. Mousa Dembélé, die nog niet wedstrijdfit was na een enkelblessure, zat niet op de bank.



Steven Defour speelde met Burnley 1-1 tegen West Ham. Wood (85.) wiste pas in het slot de 0-1 van Antonio (19.) uit. West Ham voetbalde na rood voor Carroll meer dan een uur met een man minder. Defour speelde de volle negentig minuten.



Laurent Depoitre kon met Huddersfield Town geen punten rapen bij Swansea. Abraham (42. en 48.) zorgde met twee doelpunten voor de 2-0 eindstand. Depoitre stond de hele partij op het veld.



In de stand is City alleen leider met 22 punten, twee meer dan eerste achtervolger Manchester United dat eerder op 0-0 bij Liverpool bleef steken. Tottenham (17 punten) is derde, voor Chelsea (13 punten). Burnley (13 punten) volgt op rang zes, terwijl Huddersfield (9 punten) elfde staat. Crystal Palace pakte dan wel zijn eerste (drie) punten van het seizoen, maar is nog steeds hekkensluiter.