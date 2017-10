Wullaert scoort twee keer voor Wolfsburg in monsterzege

Het Duitse Wolfsburg heeft zich woensdag met sprekend gemak geplaatst voor de achtste finales van de Champions League voetbal bij de vrouwen. Tegen het Spaanse Atletico Madrid werd het maar liefst 12-2 in de terugwedstrijd van de zestiende finales, nadat ook de heenwedstrijd in Spanje al met 0-3 gewonnen werd.

Red Flame Tessa Wullaert speelde de volledige wedstrijd bij de Duitsers en was goed voor twee doelpunten (57., 83.). De overige doelpunten van Wolfsburg kwamen op naam van Popp (3., 15., 16.), Gunnarsdottir (8.), Harder (29., 49.), Dickenmann (33., 44.), Graham Hansen (69.) en Soares Paz (41., eigen doelpunt). Atletico kon enkel tegenscoren via Da Silva (31.) en een eigen doelpunt van Wedemeyer (76.).



Bij Montpellier begon Janice Cayman op de bank na de 0-1 nederlaag tegen het Russische Zvezda 2005 in de heenwedstrijd. Montpellier kon de scheve situatie nog rechtzetten dankzij twee doelpunten van Jakobsson (52., 71). Cayman werd ingebracht na 66 minuten.



De laatste wedstrijd van de avond werd afgewerkt tussen het Italiaanse Brescia en het Nederlandse Ajax. Ajax won de heenwedstrijd thuis met 1-0, maar keek in Italiƫ bij de rust zelf tegen een 1-0 achterstand aan na een doelpunt van Daleszczyk (23.). Ajax moest op zoek naar een doelpunt, maar het was Brescia dat zich dankzij een doelpunt van Mendes (83.) plaatste voor de achtste finales. Davina Philtjens stond 90 minuten tussen de lijnen bij Ajax, Nicky Van Den Abbeele viel in na 85 minuten.