Uitblinker Robben zwaait af met zege, maar Oranje blijft thuis

Nederland heeft zich niet kunnen kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland. Onze noorderburen wonnen zaterdag met 2-0 tegen rechtstreekse concurrent Zweden, dat met een beter doelsaldo doorstoot naar de barrages. Arjen Robben speelde zijn laatste wedstrijd voor Oranje.

Arjen Robben, die naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd voor Oranje speelde, gaf Nederland na een kwartier (16.) hoop door na Zweeds handspel een strafschop om te zetten. Ook bij de tweede van Robben kort voor de rust (40.) na een prachtig schot was er weer even hoop, maar het bleef bij 2-0.



Ook in groep A bracht Antoine Griezmann de Fransen na een klein halfuur (28.) op voorsprong. Het WK kon Frankrijk dan nog nauwelijks ontsnappen. Even later mochten de Franse fans hun tickets voor Rusland definitief boeken, toen Olivier Giroud de 2-0 tegen de netten werkte. Vlak voor de pauze maakte Anton Saroka (45.) wel de aansluitingstreffer.



Frankrijk is groepswinnaar met 23 punten, Zweden gaat met 19 punten de barrages in. Ook Nederland eindigt met 19 punten. Luxemburg kon op de laatste speeldag nog een puntje uit de brand slepen door een 1-1 gelijkspel tegen Bulgarije.