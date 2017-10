Broers Hazard zetten Rode Duivels op weg naar een afsluitende zege

De Rode Duivels hebben hun WK-kwalificatie afgesloten met een thuisoverwinning tegen Cyprus. België haalde het met 4-0 en trekt als groepshoofd naar het WK in Rusland van 2018.

Eden Hazard opende na amper twaalf minuten de score in een aardig volgelopen Koning Boudewijnstadion, op de tweede treffer was het echter wachten tot na de pauze, maar toen werd het gaspedaal wel helemaal ingedrukt om het doelpuntenrecord van Duitsland te laten sneuvelen. Daarvoor moesten er vijf doelpunten vallen, onder impuls van Thorgan Hazard (52.) en opnieuw Eden (63.) werd het al snel 3-0. De ingevallen Romelu Lukaku (78.) vierde zijn terugkeer na een enkelblessure meteen met een doelpunt, zijn elfde in deze kwalificatiecampagne en zijn 28e voor de Duivels, waarmee hij op twee treffers komt van het record van Bernard Voorhoof. De verlossende 5-0 van Lukaku werd nog afgekeurd wegens buitenspel en dat in een interland die de geschiedenisboeken ingaat als de wedstrijd waarin Jan Vertonghen met 97 caps Belgisch recordhouder werd.



Met een indrukwekkende 28 op 30 achter hun naam mogen de Rode Duivels voor de tweede keer op rij ongeslagen naar het WK, hun derde grote tornooi op rij. Net als op het vorige WK in Brazilië zal dat als reekshoofd zijn, waardoor de sterkste landen in principe vermeden worden tijdens de groepsfase. Al valt het toch af te wachten welke tegenstander er op 1 december in het Kremlin in Moskou uit pot twee zal komen. België evenaart met een totaal van 43 doelpunten het record van Duitsland.



Nu de kwalificatiecampagne afgesloten is, kan de blik stilaan op het WK gericht worden, te beginnen met de oefeninterlands van komende maand tegen Japan en Mexico en de loting. Daarna volgt er een interlandbreak tot begin volgend jaar en pas dan kan de WK-voorbereiding echt beginnen.