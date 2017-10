Flop bij Standard, top in Spanje

Het al geplaatste Spanje won maandagavond zijn laatste (overbodige) WK-kwalificatiewedstrijd bij Israël met 0-1. Bondscoach Julen Lopetegui had in Jeruzalem een basisplaats voor een oude bekende van de Jupiler Pro League: Jonathan Viera. De aanvaller stond in het najaar van 2014 enkele maanden onder contract bij Standard, maar kon er geen potten breken.

De bijna 28-jarige Viera werd in de zomer van 2014 voor om en bij de twee miljoen euro door Standard weggeplukt bij Valencia. Zijn periode op Sclessin draaide met 7 officiële optredens (en één goal) echter uit op een sof. In januari 2015 nam de linksbuiten al opnieuw de vlucht naar zijn geboortegrond, Las Palmas, om daar de voorbije seizoenen uit te groeien tot een spelbepalende speler.



Spanje was al zeker van groepswinst in groep G. Bij het al uitgeschakelde Israël bleef Lior Refaelov (Club Brugge) op de bank. Ofir Davidzada (verhuurd door AA Gent aan Maccabi Tel Aviv), Eitan Tibi (ex-Charleroi) en Tal Ben Haim (ex-Standard) stonden allen in de defensie van de blauwhemden.