Het WK mist al zeker één superster

De Welshe voetballers, vorig jaar nog verrassend halvefinalist op het Europees kampioenschap in Frankrijk (na een 3-1 zege tegen de Rode Duivels), missen volgend jaar het wereldkampioenschap in Rusland.

De Welshmen moesten het maandag door een blessure zonder hun sterspeler Gareth Bale stellen, maar hadden in hun laatste kwalificatiewedstrijd voor eigen publiek wel genoeg aan een gelijkspel voor een plaats in de barrages. Ze verloren echter met 0-1 van Ierland.



James McClean bezorgde Ierland in de 57e minuut de zege en zorgde er zo voor dat zijn land in extremis over Wales naar de tweede plaats wipte in groep D. De groepswinst en het bijbehorende ticket voor het WK is voor Servië, dat Georgië met 1-0 versloeg. In een wedstrijd zonder belang boekte Oostenrijk een 0-1 overwinning in Moldavië.



De IJslanders, de andere grote verrassing van Euro 2016 (pas in de kwartfinales uitgeschakeld door gastland Frankrijk), mogen wel naar Rusland afreizen. Zij verzekerden zich van de eerste plaats in groep I door Kosovo met 2-0 te verslaan. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat ze de eindronde van een Wereldbeker halen. In Frankrijk speelden ze vorig jaar ook al hun eerste EK. In een rechtstreeks duel om de tweede plaats in de groep won Kroatië met 0-2 in Oekraïne, dankzij twee doelpunten van Hoffenheim-spits Andrej Kramaric. Voor de Kroaten was het de eerste zege in vijf kwalificatieduels. Wegens de gelijke spelen in de voorgaande vier wedstrijden werd twee dagen voor de ontmoeting in Oekraïne nog bondscoach Ante Cacic ontslagen. Finland en Turkije speelden 2-2 gelijk.



In groep G was alles voor de slotspeeldag al beslist. Groepswinnaar Spanje ging in Israël winnen met 0-1 en sloot de kwalificatiecampagne zo ongeslagen af. Met een 28 op 30 doet Spanje vijf punten beter dan Italië, dat in Albanië eveneens een zuinige 0-1 liet optekenen. Macedonië eindigde met een 4-0 overwinning tegen Liechtenstein.



Servië en IJsland wisten zich als zestiende en zeventiende land te plaatsen. Ruim de helft van de 32 deelnemende landen zijn nu dus bekend. Brazilië kwalificeerde zich in maart als eerste land voor de eindronde in Rusland, dat als gastland automatisch geplaatst is. Daarna volgden Iran, Japan, Mexico, België, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Duitsland, Engeland, Spanje, Nigeria, Costa Rica, Polen en Egypte.