Polen mag tickets voor Rusland boeken

Polen heeft zich zondagavond verzekerd van deelname aan het WK voetbal in Rusland komende zomer. De Polen wonnen in Warschau met 4-2 van Montenegro en kronen zich zo tot groepswinnaar in groep E.

Montenegro, met Zarko Tomasevic (Oostende) in de basis, stond al na een kwartier op een dubbele achterstand. Maczynski (6.) en Grosicki (16.) verzilverden een Poolse kanonstart met twee goals. De Montenegrijnen moesten even ademhalen, maar sloegen na rust terug. Mugosa (78.) en Tomasevic (83.) brachten de score opnieuw in evenwicht. Polen, dat voldoende had aan een gelijkspel, wilde toch nog de volle buit thuishouden en scoorde in het slot, via de onvermijdelijke Lewandowski (85.) en een eigen doelpunt van Stojkovic (87.), nog twee maal.



Denemarken verzekerde zich intussen tegen Roemenië van de tweede plaats. De Scandinaviërs, waar Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) op de rechtsachter stond, kwamen op voorsprong dankzij een strafschopdoelpunt van Eriksen (59.), maar zagen Deac (88.) in het slot gelijkmaken voor de intussen met tien gevallen Roemenen. Bij het vooraf al uitgeschakelde team van de nieuwe bondscoach Cosmin Contra was er een basisplaats voor Nicolae Stanciu (Anderlecht).



In groep F won het al geplaatste Engeland zuinig bij Litouwen (0-1). Man-in-vorm Kane legde op het halfuur vanop de stip de eindstand vast. In de strijd om de tweede plaats trok Slovakije aan het langste eind. De Slovaken wonnen met 3-0 van Malta, terwijl Slovenië thuis Schotland een hak zette (2-2). Bij Slovakije scoorde Adam Nemec - ooit op een blauwe maandag onder contract bij Racing Genk - twee keer.