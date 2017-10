Advocaat oneens met kapitein Robben na zege in Wit-Rusland: 'Dat vind ik vreemd'

Nederlands bondscoach Dick Advocaat weigerde zich zaterdagavond neer te leggen bij uitschakeling voor het WK, hoe klein de kans ook is voor Oranje. Hoop doet leven bij de gelouterde oefenmeester.

"We gaan niet van tevoren zeggen dat het niet mogelijk is. Want het is wél mogelijk", zei Advocaat na de moeizame overwinning in Borisov op Wit-Rusland (1-3). Nederland moet dinsdag met minimaal zeven doelpunten verschil van Zweden winnen om nog tweede te worden in groep A en zo naar de play-offs te gaan. Aanvoerder Arjen Robben zei dat zoiets onmogelijk is. "Dat vind ik een vreemd antwoord", zei Advocaat toen hij op de Nederlandse televisie met die woorden werd geconfronteerd.



"Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij. De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij."



Advocaat erkende dat de monsterzege die Zweden eerder op de avond boekte op Luxemburg (8-0) een mentale tegenvaller was voor Oranje. "Als je van tevoren al weet dat je vijf of zes goals moet maken, is het toch anders dan wanneer je gelijktijdig begint. Maar geen excuses daarover. We moeten boos zijn op onszelf, niet op Luxemburg. We kregen maar geen controle over de wedstrijd. Dan kan ik er wel een paar spitsen bijzetten, maar dan loop je nog tegen een nederlaag op ook. We wilden graag met veel goals verschillen winnen, dat hebben we ook geprobeerd, maar dit was zeker niet onze beste wedstrijd."