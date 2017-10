Ivoorkust en Marokko spelen 'finale' om WK-ticket

Marokko heeft zaterdagavond dankzij een hattrick van Khalid Boutaib (38., 56. en 72.) een makkelijke 3-0 zege geboekt tegen Gabon en blijft zo in de running voor een WK-ticket. De Noord-Afrikanen springen over Ivoorkust (8 punten) naar de leiding in groep C met 9 punten.

De laatste groepswedstrijd op 6 november is een ontmoeting tussen Ivoorkust en Marokko. Marc Wilmots en zijn team hebben dan wel het thuisvoordeel. Gabon (5 punten) en Mali (3 punten) zijn beiden uitgeschakeld.



In groep A had Tunesië weinig moeite met Guinea (1-4). De goals kwamen van Youssef Msakni (45., 75. en 90.) en Mohamed Amine Ben Amor (84.). Anice Badri (ex-Moeskroen) kwam als invaller in het veld. Tunesië staat eerste in de groep met 13 punten. Enkel DR Congo (10 punten) kan de Tunesiërs nog bedreigen. De Congolezen, met Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) en Neeskens Kebano (ex-Genk en Charleroi) in de basis en Jonathan Bolingi (Moeskroen), Christian Luyindama (Standard) en Junior Kabananga (onder meer ex-Cercle Brugge) als invaller, wonnen met 1-2 bij Libië.



In groep D wonnen Senegal en Kara Mbodji (Anderlecht) met 0-2 bij Kaapverdië, dankzij late goals van Diafro Sakho (82.) en Cheick Ndoye (90.). Ook Moussa Wague (Eupen) had een basisplaats. Senegal telt na vier matchen acht punten, maar staat nog voor een dubbele confrontatie met Zuid-Afrika (4 punten). Beide landen speelden al eerder tegen elkaar in Polokwane (Zuid-Afrika) - Zuid-Afrika won met 2-1 - maar de wedstrijd moet herspeeld worden na onrechtmatige beïnvloeding van de scheidsrechter.