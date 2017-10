Martinez kiest voor Batshuayi, Fellaini en Vermaelen

Michy Batshuayi, Marouane Fellaini en Thomas Vermaelen starten zaterdagavond (18u) in de basis bij de Rode Duivels op de negende en tevens voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep H tegen Bosnië-Herzegovina.

In het Grbavicastadion van FK Zeljeznicar vervangen zij in de striemende regen en op een ondermaatse grasmat de geblesseerden Romelu Lukaku en Vincent Kompany, en de geschorste Axel Witsel. Roberto Martinez brengt zo zijn gebruikelijke 3-4-2-1 aan de aftrap met Thibaut Courtois in doel en Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld achterin. De dertigjarige Vertonghen zal zo zijn 96e cap pakken en daarmee op gelijke hoogte komen van recordhouder en levende legende Jan Ceulemans. Voor Vermaelen is het de tweede basisplaats op rij en de enige officiële speelminuten die dit seizoen op zijn teller staan. Bij FC Barcelona kwam hij immers nog niet aan de bak.



Op het middenveld speelt Fellaini buffer voor de verdediging, een meer defensieve rol dan hij gewoon is bij Manchester United. Kevin De Bruyne is spelmaker, op de flanken vinden we Yannick Carrasco en Thomas Meunier terug. Voorin spelen Eden Hazard en Dries Mertens in steun van Batshuayi.



De Rode Duivels verdedigen hun statuut van reekshoofd bij de WK-loting van 1 december in Moskou.