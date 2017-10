Spanje naar WK, pijnlijk gelijkspel Kroatië

In de ongemeen spannende groep I zal het doek pas op de slotspeeldag vallen. Voor de eerste plaats en het rechtstreekse WK-ticket komen nog drie landen in aanmerking. Kroatië verloor z'n leidersplaats door een late gelijkmaker van de al uitgeschakelde Finnen.

IJsland ging met een verrassende 0-3 score winnen in Turkije. De Turken moeten zo definitief een kruis maken over het WK. IJsland verzamelde 19 punten en neemt de leidersplaats over van Kroatië, dat niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen Finland. Oekraïne nam de drie punten mee uit Kosovo (0-2) en houdt zo zijn kansen op deelname aan het WK gaaf. De Oekraïners staan met 17 punten op de derde plaats net achter Kroatië (17 ptn). Met een thuiswedstrijd tegen de Kroaten op de slotspeeldag zijn de kaarten nog lang niet geschud. IJsland staat er met een thuismatch tegen zwakke broertje Kosovo het beste voor.



NOG GEEN ZEKERHEID VOOR SERVIË



In groep D heeft Servië de kans laten liggen om zich voor het eerst sinds 2010 te kwalificeren voor een groot tornooi. De Serviërs ging met 3-2 onderuit in Oostenrijk. Voor Wales, dat met 0-1 ging winnen bij Georgië, en Ierland, na een 2-0 zege tegen Moldavië, is de eerste plaats opnieuw binnen handbereik. Groepsleider Servië (18 ptn) heeft met een thuiswedstrijd tegen Georgië op de laatste speeldag de beste papieren. In een burenduel strijden Wales (17 ptn) en Ierland (16 ptn) wellicht onderling voor de tweede plaats.



SPANJE NAAR RUSLAND



"La Roja" leek niet meteen aangeslagen door de politieke impasse die woedt in Spanje. De Catalaanse schreeuw om onafhankelijkheid had ook geen invloed op het basiselftal. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui stelde Catalanen Gerard Piqué en Jordi Alba gewoon op. De 25.000 aanwezige supporters trakteerden centrale verdediger Piqué bij zowat elke baltoets wel op een stevig fluitconcert. Een zakelijk Spanje klaarde de klus uiteindelijk op een kwartier. Rodrigo (16.), Isco (24.) en Thiago Alvantara (27.) stonden aan het kanon.



Intussen leed Italië voor eigen publiek in Turijn onverwachts puntenverlies tegen Macedonië. Aleksandar Trajkovski, ex-speler van KV Mechelen en Zulte Waregem, wiste in de 77ste minuut het openingsdoelpunt van Giorgio Chiellini (40.) uit. Met 25 punten is Spanje zo zeker van zijn elfde WK-deelname op rij. Italië (20 ptn) zal via de play-offs zijn ticket voor Rusland moeten bemachtigen.