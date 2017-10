OHL gaat winnen bij Cercle

Oud-Heverlee Leuven heeft dinsdagavond in eerste klasse B met 0-3 gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Het ging om de openingswedstrijd van de negende speeldag.

De Engelsman Elliott Moore opende na 28 minuten de score na een hoekschop van Storm. Tien minuten na de pauze verdubbelde Esteban Casagolda de voorsprong. Hij rondde een mooie collectieve aanval af. Mathieu Maertens maakte er in de 77e minuut met een afstandsschot 0-3 van.



In het klassement wipt OHL met 16 punten over Cercle Brugge (15 punten). Beerschot Wilrijk leidt met 18 punten. Morgen/woensdag (20u30) staan met Tubeke/Beerschot Wilrijk en Westerlo/Union twee duels op het programma. Donderdag (20u30) volgt nog Roeselare/Lierse.