Geblesseerde Kompany verlaat Belgische selectie

Vincent Kompany zal niet in actie komen tijdens de laatste twee WK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, tegen Bosnië-Herzegovina (op 7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (op 10 oktober in Brussel).

De centrale verdediger is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure en keerde maandag, na een check-up bij de bondsdokter, terug naar zijn club Manchester City om er verder te revalideren. Kompany speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens de kuitblessure. Hij werd toch opgeroepen door Roberto Martinez omdat de bondscoach alle medische info omtrent zijn blessure wilde "zoals de procedure het voorschrijft". City-coach Pep Guardiola had vorige week vrijdag al laten optekenen dat Kompany niet inzetbaar zou zijn bij de Duivels.



De andere 26 geselecteerde internationals zijn wel beschikbaar, zo liet Martinez maandag bij de start van de voorbereiding in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke optekenen.



Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland is België zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland. Toch worden de volgende twee interlands best gewonnen om op 1 december reekshoofd te zijn bij de loting in Moskou.