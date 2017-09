De Bruyne en Mertens helpen hun club aan de zege

Kevin De Bruyne trapte Manchester City dinsdagavond op weg naar de overwinning tegen Shakhtar Donetsk, de scorende Dries Mertens zegevierde met Napoli tegen Feyenoord. Real Madrid toonde op zijn beurt in Dortmund wie de baas is.

City beet de eerste helft zijn tanden stuk op de stugge Oekraïners, maar kon opnieuw rekenen op Kevin De Bruyne om de ban te breken. De Rode Duivel (48.) lepelde kort na de rust de 1-0 tegen de touwen. Pas in de slotfase stelde de thuisploeg, na een goal van Sterling (90.), de zege veilig. Agüero had voordien nog een penalty gemist.



De Bruyne speelde bij City de hele match, terwijl Vincent Kompany nog altijd niet volledig hersteld was en op het wedstrijdblad ontbrak.



Insigne (7.) zette Napoli tegen Feyenoord met een vroeg doelpunt op rozen. De Italianen hadden het overwicht, maar lieten het na de score te verdubbelen. Tot Dries Mertens (49.) vlak na de rust balverlies in de Nederlandse defensie afstrafte. Toornstra miste even nadien voor Feyenoord een strafschop, waarna Callejon (70.) op assist van Mertens voor de 3-0 zorgde. In de extra tijd redde Amrabat (90.+3) de Nederlandse eer. Mertens speelde bij Napoli heel de match.



City voert de stand aan met het maximum van zes punten uit twee duels. Napoli en Shakhtar volgen met elk drie punten. Feyenoord beleefde nog maar weinig plezier aan zijn Europese campagne en sluit zonder punten de rij. Op de volgende speeldag in groep F ontvangt Manchester City Napoli en krijgt Feyenoord het bezoek van Shakhtar.



Real Madrid won overtuigend op het veld van Borussia Dortmund en blijft voorlopig wel foutloos in de Champions League. Gareth Bale (18.) zette de Europese bekerhouder met een prachtige trap op voorsprong. Vlak na de pauze verdubbelde Cristiano Ronaldo (49.) die voorsprong, maar Pierre-Emerick Aubemayang maakte er vijf minuten later opnieuw een wedstrijd van. Ronaldo (79.) legde met een droge knal de eindstand vast. Real Madrid behoudt zo zijn maximum in groep H.



Tottenham won met 0-3 op het veld van APOEL. Harry Kane (39., 62., 67.) nam alle doelpunten voor zijn rekening. Het tweede werkte hij af op aangeven van Toby Alderweireld. Ook Tottenham pronkt met zes op zes.



In groep E eindigde Spartak Moskou tegen Liverpool op 1-1. Coutinho (31.) wiste de 1-0 van Fernando (23.) uit. Simon Mignolet bleef de hele partij bij de 'Reds' op de bank. Sevilla klopte Maribor zonder problemen met 3-0. Ben Yedder (27., 38. en 83. pen) was de grote uitblinker bij de Spanjaarden.