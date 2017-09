Lacazette bezorgt Arsenal zege tegen West Brom

Arsenal heeft de slotwedstrijd van de zesde speeldag in de Engelse Premier League met 2-0 gewonnen van West Bromwich Albion. Alexandre Lacazette trof tweemaal raak voor de 'Gunners', het team van Arsène Wenger pakte zo zijn derde zege van het seizoen.

De toeschouwers in het Emirates Stadium mochten na twintig minuten juichen. WBA-doelman Ben Foster duwde de vrije trap van Alexis Sanchez tegen de lat, Lacazette kopte binnen in de rebound. De Franse spits scoorde in de 66ste minuut zijn tweede van de avond.



Arsenal, dat zwak aan de competitie begon, klimt dankzij de zege met 10 punten naar de zevende plaats in de stand. West Bromwich Albion telt twee punten minder en is 12de.



Met zijn 633ste optreden in de Premier League brak WBA-middenvelder Gareth Barry het record (632 PL-matchen) van Ryan Giggs. Bij WBA stond Nacer Chadli niet op het wedstrijdblad. Hij is out met een dijbeenblessure.