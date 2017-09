Hasi ontslagen bij Olympiacos

Besnik Hasi (45) is niet langer trainer van Olympiacos. De Albanese Kosovaar werd maandag bedankt voor bewezen diensten en vervangen door de Griek Takis Lemonis, zo staat te lezen op de clubwebsite.

Hasi was pas sinds juni aan de slag bij de Griekse kampioen. De minder overtuigende resultaten in het seizoensbegin doen de voormalige Anderlecht-trainer de das om.



Olympiacos verloor zondag de topper van competitiespeeldag vijf op het veld van AEK Athene met 3-2. Daardoor staat het team uit Piraeus pas vierde in de Griekse competitie met 8 punten, vijf minder dan leider AEK.



Hasi leidde Olympiacos naar de poules van de Champions League maar daarin werd de eerste groepmatch tegen Sporting met 2-3 verloren. Barcelona en Juventus zijn de twee andere tegenstanders in poule D.



Olympiacos heeft met Silvio Proto, Björn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjidja een ruime Belgische connectie. Ook Mehdi Carcela (ex-Standard) en Marko Marin (ex-Anderlecht) zitten in de selectie.



Hasi was tussen 2014 en 2016 trainer van Anderlecht. Vorig seizoen zat hij op de bank bij de Poolse kampioen Legia Warschau maar ook daar werd de ex-middenvelder snel ontslagen. Nog vandaag kreeg Jacky Mathijssen na amper elf dagen zijn ontslag bij Larissa, de rode lantaarn in de Griekse hoogste klasse.