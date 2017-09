Mathijssen moet al opkrassen bij Griekse Larissa

Het avontuur van Jacky Mathijssen bij de Griekse eersteklasser AE Larissa is alweer voorbij. Slechts elf dagen nadat hij er werd voorgesteld als nieuwe coach, is de Limburger bedankt voor bewezen diensten.

Op de teamwebsite laat Larissa maandag weten dat het contract in onderling overleg is stopgezet. Onder Mathijssen speelde Larissa een keer gelijk (0-0 tegen Atromitos) en verloor het een keer (4-1 tegen Panionios). Het team staat voorlopig laatste met 2 op 15.



De 54-jarige Mathijssen slaagde er vorig seizoen niet in Westerlo in eerste klasse te houden en hield het nadien voor bekeken in 't Kuipke. Voordien was de voormalig doelman van Winterslag (1982-1985), Sporting Charleroi (1985-1990), Racing Genk (1990-1993), Lommel (1993-2000) en STVV (2000-2001) als trainer al aan de slag geweest bij STVV (2001-2004), Sporting Charleroi (2004-2007 en 2010), Club Brugge (2007-2009), Sporting Lokeren (2009-2010), Beerschot (2010-2013) en OH Leuven (2014-2015).



Larissa beëindigde de Griekse Super League vorig seizoen op een dertiende plaats. Dit seizoen opende de Nederlandse coach André Paus met 1/9, hetgeen hem zijn kop kostte. Mathijssen was zijn opvolger.