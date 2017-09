UEFA zet druk op Brussels stadiondossier

De UEFA heeft laten verstaan dat het op 7 december een definitieve beslissing zal nemen over de vier EK-wedstrijden die in 2020 in principe in Brussel zouden doorgaan. Door de opgelopen achterstand met het Eurostadion slinken de Belgische kansen.

Eerder was er sprake van dat de UEFA woensdag al knopen zou doorhakken over een eventuele schrapping van Brussel als gaststad, maar de beslissing van het uitvoerend comité valt pas op 7 december. Het is de bedoeling dat er drie groepswedstrijden en een achtste finale in Brussel doorgaan.



Het dossier van het Eurostadion heeft ondertussen zodanig veel vertraging opgelopen, dat er vervanging is gezocht. De UEFA heeft het over een "versnelde procedure voor het vinden van vervanging". Tegen 20 november wordt een planning verwacht voor de constructie van het Eurostadion.



Stockholm, Cardiff en het Wembley stadion in Londen komen in aanmerking om Brussel te vervangen. "Maar wij rekenen nog altijd op Brussel", blijft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin positief. Het EK gaat in 2020 in dertien verschillende landen door, Londen ontvangt de halve finales en de finale.