Roeselare in knotsgek slot over Cercle

Roeselare heeft de zesde speeldag in de heenronde van de Proximus League afgesloten met een 2-1 overwinning tegen Cercle Brugge. Alessandro Cerigioni en Raphaël Lecomte wisten in de slotminuten het Brugse openingsdoelpunt van Guevin Tormin uit.

Tormin (35.) zette het overwicht van Cercle Brugge op Schiervelde om in een doelpunt. De Franse huurling van AS Monaco nam het leer ineens op de slof en liet doelman Wouter Biebauw kansloos. In de tweede helft ging Roeselare nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.



Cerigioni zorgde in de 88e minuut voor de verlossing. Cercle Brugge moest na een strafschopovertreding op Davy Brouwers de kelk tot op de bodem ledigen. Rapaël Lecomte (90.+2) zorgde vanaf de stip in extremis voor de drie punten. In de stand wipt Roeselare over Cercle naar de tweede plaats.



Zaterdag deelden Beerschot Wilrijk en Westerlo (2-2) de punten. Tubeke boekte tegen Lierse zijn eerste competitiesucces (2-0). Vrijdag bleef in Union-OH Leuven de brilscore staan.



Beerschot Wilrijk voert na zes speeldagen de stand aan met 14 punten. Daarachter volgen Roeselare (10 ptn), Cercle Brugge (9), OHL (9), Union, Tubeke (5), Lierse en Westerlo (4).