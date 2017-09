Dybala voert eenmansshow op in Reggio Emilia

Paulo Dybala speelde zondag zijn 100ste officiële wedstrijd voor Juventus. De rijzende ster uit Argentinië deed zijn reputatie alle eer aan en bezorgde de Oude Dame met drie doelpunten een 1-3-overwinning op het veld van Sassuolo.

Vlak na het kwartier opende Dybala de score in Reggio Emilia met zijn vijftigste doelpunt voor de Italiaanse recordkampioen. Het was het begin van een 'one man show'. Meteen na de pauze zou hij met een listig plaatsballetje voor 0-2 zorgen, alvorens net voorbij het uur - na een tegentreffer van Politano - met een prachtig gekrulde vrije trap voor 1-3 te tekenen.



Juventus pronkt, net als Internazionale, na vier wedstrijden met een perfect rapport bovenaan het klassement. Het Napoli van Dries Mertens kan later zondag nog langszij komen indien promovendus Benevento opzij gezet wordt.