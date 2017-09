Spurs kunnen Wembley-vloek niet verbreken tegen Swansea

Tottenham Hotspur is er zaterdag op de vijfde speeldag in de Engelse Premier League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Swansea. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bleven op Wembley tegen de 'Swans' steken op een doelpuntenloos gelijkspel.

In een zoutloze eerste helft was de beste kans voor Vertonghen, doelman Fabianski pareerde het harde schot met de vuisten. Na de thee slaagde een dominant Tottenham er niet in te scoren. Harry Kane trapte iets voor het uur van dichtbij tegen de lat en kon even later Fabianski niet verschalken met het hoofd.

De Spurs claimden nog twee strafschoppen, maar het leer ging niet op de stip. Vertonghen en Alderweireld maakten de match vol, Mousa Dembélé kwam niet van de bank. Tottenham staat met 8 op 15 op de vijfde plaats, Swansea heeft drie punten minder en bezet de veertiende stek.

Bundesliga



Ook de partij tussen Leipzig en Mönchengladbach op de vierde speeldag in de Duitse Bundesliga leverde geen winnaar op. De partij eindigde op 2-2, nadat Rode Duivel Thorgan Hazard (25.) vanaf de penaltystip de openingstreffer van Timo Werner (17.) had uitgewist. Jean-Kevin Augustin (31.) zette de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Na de pauze zette Lars Stindl (61.) de 2-2 op de tabellen. Leipzig speelde na de rode kaart voor Naby Keita nog tien minuten met een man minder, maar hield wel een punt thuis. De revelatie van vorig seizoen is met 7 punten vijfde, Mönchengladbach (5 punten) tiende. Hazard speelde de wedstrijd helemaal uit.

La Liga



In de Spaanse Primera Division leden Zakaria Bakkali en Deportivo La Coruna op speeldag vier een 2-1 nederlaag bij Real Betis, dat de zege dankt aan twee doelpunten van Joaquin Sanchez (14. en 76.). Tussendoor vond Federico Nicolas Cartabia (23.) de weg naar de netten. Bakkali speelde 70 minuten bij Deportivo, dat met 1 op 12 zijn start compleet heeft gemist. De Galiciërs staan op de zeventiende plaats net boven de degradatiestreep, Betis is achtste.



Op speeldag vier in de Cypriotische competitie heeft nieuwkomer Pafos, met Christian Brüls tussen de lijnen, zijn eerste overwinning geboekt tegen Omonia Nicosia (2-1). Pafos klimt naar plek zeven in de stand.



In de Hongaarse competitie hebben Stef Wils (met Haladas tegen Ujpest) en Jonathan Heris (met Puskas Academy tegen Mezokovesd) een 1-0 overwinning gevierd. Na negen speeldagen is Haladas (9 ptn) tiende, net boven de degradatiestreep. Puskas (14 ptn) doet op de vierde plaats een pak beter.