Arsenal start, een uur later dan voorzien, EL met zege

Arsenal heeft op de eerste speeldag in poule H van de Europa League een 3-1 zege geboekt tegen Keulen. De wedstrijd begon een uur later dan voorzien.

Jhon Cordoba opende in de negende minuut de score voor de rode lantaarn uit de Bundesliga. Vroeg in de tweede helft lukte Sead Kolasinac de gelijkmaker voor de Gunners. Alexis Sánchez (67.) en Hector Bellerín (82.) legden de eindstand vast.



De match begon pas om 22u05. Die beslissing werd genomen om de veiligheid van de supporters te kunnen garanderen. Duizenden Duitse supporters waren zonder ticket aan het stadion bijeengekomen en werden niet binnengelaten. Keulen kreeg 2.900 tickets voor het duel op eerste speeldag van de Europa League, terwijl in Londen ongeveer 20.000 supporters van de Bundesliga-club waren gesignaleerd.



LAZIO BOEKT ZEGE TEGEN VITESSE



Lazio Rome heeft zijn openingswedstrijd in de groepsfase van de Europa League op het veld van Vitesse gewonnen met 2-3. Rode Duivel Jordan Lukaku startte bij Lazio in de basis en speelde 65 minuten mee. Vitesse kon na een doelpunt van Tim Matavz (33.) met een 1-0 voorsprong gaan rusten. Na de koffie herstelde Marco Parolo (51.) het evenwicht, al klommen de Nederlanders al snel weer op voorsprong via Brian Linssen (57.). Na de vervanging van Lukaku zorgden Ciro Immobile (67.) en Alessandro Murgia (75.) alsnog voor een Romeinse zege in Arnhem. Nog in groep G ging Zulte Waregem in eigen huis met 1-5 onderuit tegen Nice.



Real Sociedad had in groep L weinig moeite met het Noorse Rosenborg, in San Sebastian werd het 4-0. Voor eigen publiek scoorden Diego Llorente (9. en 77.) en Zurutuza (10.). Jorgen Skjelvik (41.) scoorde ongelukkig in eigen doel. Bij Sociedad bleef Adnan Januzaj de hele wedstrijd op de bank. In de andere poulewedstrijd veegde Zenit Sint-Petersburg de vloer aan met het Macedonische Vardar Skopje (0-5).