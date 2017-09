Zulte Waregem krijgt een stevig pak voor de broek van Nice

Zulte Waregem heeft de start van zijn Europa League-campagne volledig gemist. Essevee beleefde op de openingsspeeldag in groep K een pijnlijke avond tegen Nice. De Fransen wonnen in het Regenboogstadion met 1-5.

Zulte Waregem begon enthousiast aan de match, maar kwam, toen een uithaal van Pléa (17.) afweek op de voet van Derijck, ongelukkig op achterstand. De voorsprong gaf Nice vleugels, en via opnieuw Pléa (21.) en Bomfin Dante (29.) liep het nog voor het halfuur uit tot 0-3.



Na de pauze vocht Essevee terug, en Leya Iseka (47.) maakte er snel 1-3 van. Maar terwijl bij Zulte Waregem Kaya en De Pauw de aansluitingstreffer lieten liggen, was Nice dodelijk efficiënt. Via de kwieke Saint-Maximin (70.) en Balotelli (75.) diepten de Fransen de kloof uit naar 1-5.



In de andere match verloor Vitesse in eigen huis van Lazio Rome met 2-3. Jordan Lukaku werd bij de Italianen na 65 minuten naar de kant gehaald.



Op de tweede speeldag, die 28 september op de agenda staat, maakt Zulte Waregem de verplaatsing naar Lazio en ontvangt Nice Vitesse.