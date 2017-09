Atalanta en Castagne overklassen Everton van Mirallas

Everton is in het Italiaanse Reggio Emilia op de eerste speeldag van de groepsfase in de Europa League met zware 3-0 cijfers onderuitgegaan tegen Atalanta Bergamo. Bij het nummer vier uit de Serie A maakte belofte-international Timothy Castagne de wedstrijd vol.

Atalanta maakte na een afwezigheid van 26 jaar haar wederoptreden in Europa in het stadion van US Sassuolo, zo'n 200 kilometer verwijderd van het eigen stadion in Bergamo. Dat leek 'de Godin' en haar supporters niet te deren. Atalanta startte met veel enthousiasme aan haar vijfde Europese campagne, de eerste sinds 1991, en legde Everton haar wil op. Andrea Masiello (27.) kreeg na een corner het leer voor de voeten en opende van dichtbij de score. Met een heerlijk schot verdubbelde aanvoerder Andrea Gomes (41.) de voorsprong. Via Bryan Cristante (44.) trok Atalanta met een 3-0 ruststand de kleedkamers in.



Een zwalpend Everton, met Kevin Mirallas op de bank, liet zijn 2.500 meegereisde fans achter met het schaamrood op de wangen. De Rode Duivel kwam in de 76ste minuut tussen de lijnen, maar kon geen verschil meer maken. Na de pauze werd niet meer gescoord. De andere wedstrijd in groep E tussen Apollon Limassol en Olympique Lyon eindigde op 1-1.



In poule D boekte het Griekse AEK Athene een 1-2 overwinning op het veld van de Kroatische landskampioen Rijeka. Viktor Klonaridis startte bij de Grieken en werd op het uur gewisseld. AC Milan maakte in dezelfde groep brandhout van Austria Wenen. In Oostenrijk werd het 1-5.



Het Albanese Skënderbeu ging in groep B met 3-1 onderuit bij de Oekraïense topclub Dynamo Kiev. Bij Skënderbeu, dat op slag van rust op voorsprong kwam, kwam de Belgische Albanees Donjet Shkodra niet van de bank. Voormalig Anderlecht-spits Dieumerci Mbokani legde vanaf de penaltystip de 3-1 eindstand vast. Het scheidsrechtersteam onder leiding van Bart Vertenten zorgde voor de derde Belgische toets.