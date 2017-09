Tielemans helpt Monaco met doelpunt aan gelijkspel

Op de openingsspeeldag van de Champions League hebben Leipzig en Monaco 1-1 gelijkgespeeld. Youri Tielemans kreeg een basisplaats bij de Monegasken en bedankte met de gelijkmaker. In totaal kwamen woensdagavond naast Tielemans nog zes andere Belgen in actie in het kampioenenbal.

In de Franse Ligue 1 moet hij nog wachten op zijn eerste basisplaats, maar tegen Leipzig mocht Youri Tielemans wel starten. Hij maakte ook meteen zijn eerste goal voor de Monegasken, door in de 35e minuut het openingsdoelpunt van Forsberg (33.) uit te wissen. Veel kansen vielen er niet te noteren in Duitsland, met een billijk gelijkspel als resultaat.



Op Wembley begonnen voor Tottenham met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé drie Belgen aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Son bracht Tottenham al na vier minuten op voorsprong na een lange ren, maar in de elfde minuut zorgde Yarmolenko voor de gelijkmaker met een schitterend schot in de winkelhaak. Lang kon Dortmund niet genieten van de gelijkmaker, want Kane sloot een dol openingskwartier af met een rake knal in de korte hoek. In de tweede helft zag Dortmund de gelijkmaker van Aubameyang onterecht afgekeurd worden voor buitenspel en aan de andere kant zorgde Kane met zijn tweede doelpunt van de avond (60.) voor de 3-1 eindscore. Vertonghen werd in de blessuretijd nog uitgesloten voor een slaande beweging naar Götze.



Igor De Camargo stond met APOEL Nicosia meteen voor een aartsmoeilijke opdracht op bezoek bij titelverdediger Real Madrid. APOEL deed aardig mee in de beginfase, maar werd op de counter ijskoud gepakt door wie anders dan Cristiano Ronaldo (12.). Daarna was het wachten tot na de rust voor nieuwe doelpunten van opnieuw Ronaldo (51., op strafschop) en Sergio Ramos (61.). De Camargo werd na 83 minuten naar de kant gehaald bij de Cyprioten.



Bij Feyenoord kregen de supporters voor het eerst in vijftien jaar opnieuw Champions League-voetbal te zien in De Kuip. Die eerste wedstrijd werd meteen een nachtmerrie voor de Rotterdammers, want na doelpunten van Stones (2., 63.), Agüero (10.) en Gabriel Jesus (25.) ging het met 0-4 de boot in. Meteen de zwaarste thuisnederlaag ooit voor Feyenoord in een Europese wedstrijd. Kevin De Bruyne speelde de volledige wedstrijd bij Manchester City, kreeg na vijftien minuten een geel karton onder de neus geschoven en zorgde voor de assist bij het laatste doelpunt.



Napoli-coach Sarri had geen plaats voor Dries Mertens in zijn basiselftal op bezoek bij Shakhtar Donetsk. De Oekraïners kwamen na een kwartier op voorsprong via de Braziliaan Taison en in de tweede helft strafte Ferreyra (58.) een blunder van Napoli-doelman Reina af. Dries Mertens mocht daarna invallen om het tij te doen keren en in de 71e minuut werd hij brutaal afgestopt in het strafschopgebied. Milik trapte de aansluitingstreffer tegen de touwen, maar verder kwamen de Napolitanen niet.



Geen Simon Mignolet tussen de palen bij Liverpool in de wedstrijd tegen Sevilla. Zijn vervanger Karius kreeg al na vijf minuten een doelpunt om de oren van Ben Yedder. Doelpunten van Firmino (21.) en Salah (37.) leken Liverpool de overwinning te bezorgen, maar Correa (72.) zorgde alsnog voor de Spaanse gelijkmaker.