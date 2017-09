Kums: 'Ik wil me excuseren tegenover iedereen'

Sven Kums slaat na zijn rode kaart in het Champions League-duel tegen Bayern München mea culpa. In een reactie op de website van RSC Anderlecht biedt hij woensdag zijn verontschuldigingen aan.

Kums werd door coach Weiler op de voor hem ongebruikelijke positie centraal achterin gedropt, als slot op de deur in een vijfmansdefensie. De voormalige Gouden Schoen moest echter al na tien minuten naar de kant na een trekfout in de zestien op de doorgebroken Robert Lewandowski. De Pool scoorde vervolgens vanop de stip en zette Bayern zo op weg naar een 3-0 zege.

"Mijn actie gebeurde in het heetst van de strijd, jammer dat ik daardoor mijn team en de fans in de steek heb gelaten", wordt Kums geciteerd op de website van paars-wit. "Daarom wil ik me ook excuseren tegenover iedereen. Nu moeten we hard werken naar de volgende wedstrijd toe, want het team heeft erg goed gespeeld. Daar moeten we ons aan optrekken."

René Weiler haalde dinsdagavond na de wedstrijd stevig uit naar topaankoop Kums, voor wie hij sowieso al geen boontje lijkt te hebben. De Zwitser verweet hem een gebrek aan concentratie bij de fase en stelde dat hij een slechte beslissing nam.