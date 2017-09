Roeselare zet trainer Arnauld Mercier aan de deur

Arnauld Mercier is niet langer de coach van Roeselare. Dat heeft het team uit de Proximus League dinsdag bekendgemaakt. De 45-jarige Fransman was sinds de zomer van vorig jaar actief op Schiervelde.

Roeselare staat na vijf speeldagen op de vierde stek met zeven punten. De West-Vlamingen begonnen het seizoen met zeges tegen Tubeke en Oud-Heverlee Leuven en een draw op Lierse, veelbelovend, maar liepen vervolgens tegen twee zware 4-0 nederlagen aan tegen Beerschot Wilrijk en Union. Genoeg voor het bestuur om Mercier, die eerder trainde bij Boussu Dour Borinage en Seraing United, de laan uit te sturen.



Voorlopig nemen assistenten Tom Colpaert, Virgil De Windt en Joost Desender de taken van Mercier over. Hun eerste opdracht is een derby in eigen huis tegen Cercle Brugge.