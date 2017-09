Radja in top-10 best betaalde voetballers Serie A

Gonzalo Higuain en Leonardo Bonucci zijn de best betaalde voetballers in de Serie A. Radja Nainggolan haalt nog net de top tien, Dries Mertens volgt nog een eind verderop. De lijst verscheen in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Juve-aanvaller Higuain blijft met zijn 7,5 miljoen euro per jaar aan kop van het klassement, maar is bijgehaald door Milan-verdediger Bonucci. Die verdient sinds zijn overstap van Juventus naar Milaan eveneens 7,5 miljoen per jaar.



Radja Nainggolan is de best betaalde Belg in Italië. Hij strijkt jaarlijks 4,2 miljoen euro op en staat op de tiende plaats. Zijn ploegmaat Edin Dzeko doet met 4,5 miljoen per jaar nog beter.



Dries Mertens verdient in Napels 3,5 miljoen euro per jaar, en staat zo op gelijke hoogte met nog een heleboel anderen net buiten de top tien. Lorenzo Insigne is met 3,6 miljoen per jaar grootverdiener bij Napoli.



Juventus heeft met voorsprong de zwaarste loonlijst en betaald jaarlijks 164 miljoen euro uit, voor AC Milan met 117 miljoen euro. Wereldwijd is Neymar de absolute grootverdiender met zijn jaarsalaris van 30 miljoen euro.