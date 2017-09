Pereira trekt opnieuw naar Spanje

Andreas Pereira verdedigt komend seizoen de kleuren van het Spaanse Valencia. Pereira wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester United, dat hem vorig seizoen al uitleende aan reeksgenoot Granada.

De 21-jarige Pereira is de zoon van de voormalige Braziliaanse profvoetballer Marcos Pereira en groeide op in Limburg. Na lange tijd bij PSV te hebben gespeeld, vervolledigde de Braziliaanse jeugdinternational zijn opleiding bij Manchester United, waar hij in augustus 2014 zijn debuut in het eerste elftal maakte.



Pereira kwam in twee seizoenen op Old Trafford echter maar tot dertien officiële optredens (en één goal), waarop vorig seizoen een uitleenbeurt aan Granada volgde. Daar ontwikkelde hij zich tot een vaste pion en scoorde vijf keer in 37 matchen, maar kon een degradatie niet voorkomen.



Pereira kreeg in de voorbereiding op dit seizoen geregeld zijn kans van Man Utd-coach Mourinho, maar wordt nu toch opnieuw uitgeleend. Bij Valencia voegt Pereira zich bij een indrukwekkend lijstje inkomende transfers. Eerder kwamen ook al doelman Neto (Juventus), verdedigers Gabriel (Arsenal) en Murillo (Inter, huur), middenvelders Kondogbia (Inter, huur), Guedes (PSG, huur) en Orellana (Celta Vigo) en spits Zaza (Juventus) de Valenciaanse rangen versterken. Het team van coach Marcelinho wil dit seizoen absoluut beter doen dan een tegenvallende twaalfde plaats vorig jaar.