Musonda stuurt kat naar nationale ploeg

Charly Musonda is niet komen opdagen bij de nationale beloften, die zich voorbereiden op hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije van dinsdag 5 september. Dat heeft de KBVB dinsdagavond laten weten via Twitter.

"Charly Musonda is niet bij de U21 en heeft ons laten weten dat hij niet komt", tweet de KBVB, die in contact staat met Chelsea. De 20-jarige winger van de Engelse landskampioen behoorde tot de 22-koppige beloftenselectie van bondscoach Johan Walem. Het is voorlopig niet duidelijk waarom Musonda zijn kat stuurt. De nationale beloften proberen de kwalificatie voor het EK 2019 in Italiƫ en San Marino af te dwingen. Eind maart gingen de jonge Duivels van start met een 2-1 zege tegen Malta.