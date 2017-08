Derde Hazard strijkt neer op Chelsea

Kylian Hazard heeft dinsdag een contract getekend bij Chelsea. Hij wordt opgenomen in het beloftenteam van de Engelse landskampioen. De 22-jarige aanvallende middenvelder, broer van Eden en Thorgan, komt over van het Hongaarse Ujpest.

De 22-jarige Kylian Hazard volgde net als oudere broer Eden zijn opleiding bij Rijsel. In 2013 verliet hij de Noord-Franse stad voor het Brusselse White Star. Een seizoen later tekende hij bij Zulte Waregem, waar zijn andere broer Thorgan Hazard met de Gouden Schoen op zak Eden Hazard was gevolgd naar Chelsea. Thorgan speelt inmiddels al enkele jaren bij het Duitse Borussia Mönchengladbach.

In de zomer van 2015 trok Kylian naar het Hongaarse Ujpest, twee jaar later treedt hij in de voetsporen van zijn oudere broers en gaat hij zijn geluk beproeven in Londen. Kylian Hazard had vorig seizoen af te rekenen met een zware knieblessure, waardoor hij meer dan een half jaar buiten strijd was.