Martinez: 'Ik ben hier niet om populaire beslissingen te nemen'

Roberto Martinez zorgde voor een stevige verrassing door Radja Nainggolan uit zijn 28-koppige selectie te laten voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen voetbaldwerg Gibraltar (donderdag 31 augustus om 20u45 in Luik) en Griekenland (zondag 3 september om 20u45 (Belgische tijd) in Athene).

"Deze situatie is voor niemand makkelijk", vertelde de bondscoach in het nationaal oefencentrum in Tubeke. "Als coach moet ik beslissingen nemen. Als een speler naar de nationale ploeg komt, moet ik voelen dat hij iets kan bijdragen omdat ik een ploeg moet bouwen. Radja is een uitstekende speler en het antwoord ligt in zijn handen. Elke keer er een selectie gemaakt wordt, proberen wij sterker te worden, en daarbij maken we duidelijk dat ik een competitieve ploeg wil. Niemand mag zijn plaats bij de nationale ploeg als vanzelfsprekend beschouwen. Dat is een signaal dat ik reeds sinds mijn aanstelling heb proberen uit te stralen. Daarom werken wij ook met zo'n ruime kern. Ik ben hier niet om populaire beslissingen te nemen, ik neem beslissingen die de groep helpen", aldus Martinez.



Eden Hazard behoorde dan weer wel tot de selectie. De 26-jarige aanvoerder traint na een rechterenkelbreuk nog maar sinds medio augustus terug mee bij Chelsea en speelde dit seizoen nog geen minuut in officiƫle wedstrijden. "Eden heeft reeds met de beloften tegen Everton gespeeld en dat heeft ons veel informatie opgeleverd. Ik heb dit weekend gesproken met Antonio Conte, die ook bondscoach geweest is. We zijn overeengekomen dat Edens aanwezigheid in ieders voordeel is. We willen deze periode gebruiken om zijn herstel te versnellen. Daarnaast beschikken we nu over onze aanvoerder en een speler die beslissend kan zijn op het terrein."



"Bovendien is hij heel ongeduldig om met de Rode Duivels te kunnen spelen. Met een speler die terugkeert uit blessure, moet je echter altijd voorzichtig zijn. We zijn blij hem hier bij de groep te hebben. De samenwerking met Chelsea verloopt goed, de afgelopen drie weken hebben we veel info gekregen. Hier zullen we zijn situatie dagelijks evalueren. Ik denk echter dat het mogelijk is dat hij tegen Gibraltar al een rol van betekenis kan spelen."