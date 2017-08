Doelpunt vieren kost Duitser zeven maanden blessureleed (+VIDEO)

Nicolai Müller ging gisteravond in enkele seconden van de voetbalhemel naar de voetbalhel. De Duitser van Hamburg scoorde tegen Augsburg en was door het dolle heen. Zo zeer zelfs, dat hij zich blesseerde.

Als een dolblije tiener sprong Müller naar de cornervlag, al pirouettes draaiend en zijn armen wapperend. Zijn enthousiasme kreeg echter een knauw toen hij slecht neerkwam en zowel zijn knie als zijn voet omsloeg. Het verdict is bijzonder zwaar: Müller scheurde zijn knieligamenten en is liefst zeven maanden out.



Een wel heel erg lullige manier om geblesseerd te raken, want ook vorig jaar sukkelde hij met de knie. De wellicht meest bekende blessure die een voetballer ooit opliep tijdens een viering, vond plaats in 2004 toen Paulo Diogo op een hekken sprong om zijn assist te vieren met de fans. Zijn trouwring was echter aan het ijzeren vehikel blijven hangen, waardoor bij de middenvelder bij het afspringen zijn vinger afgerukt werd.