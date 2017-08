Mignolet en De Camargo beslissend in Champions League-voorronde

Liverpool heeft dinsdag in de heenmatch van de play-offronde van de Champions League een goede uitgangspositie verworven op bezoek bij Hoffenheim. In de Rhein-Neckar-Arena werd het 1-2. Doelman Simon Mignolet redde een penalty. De terugmatch gaat volgende week woensdag door.

In de tribunes zat de Duitse bondscoach Joachim Löw en die zag hoe de Nederlandse ref Björn Kuipers na twaalf minuten de thuisploeg een strafschop toekende. Maar Kramaric trapte de bal te centraal, waardoor Mignolet Liverpool voor een vroege achterstand kon behoeden. In de 35e minuut mocht Trent Alexander-Arnold aan de overzijde zijn kans wagen met een vrije trap. De 18-jarige rechtsachter krulde het leer mooi naast goalie Baumann in doel: 0-1.



Ruim een kwartier voor affluiten profiteerde Milner van een snel genomen vrije trap. De invaller mikte naar de verste paal, een deviatie via de borst van een Hoffenheim-verdediger deed de bal tegen de netten belanden. In de 87e minuut bracht het team van Julian Nagelsmann de achterstand terug tot één doelpunt. De ingevallen Uth klopte Mignolet met een schuiver. In het slot ging de thuisploeg nog vol voor de gelijkmaker, maar tevergeefs. Hoffenheim had zich zijn eerste Europese wedstrijd wellicht anders voorgesteld, volgende week wacht de Duitsers op Anfield een schier onmogelijke opdracht. Jürgen Klopp hield Divock Origi de hele wedstrijd op de bank.



In Cyprus zette Igor De Camargo APOEL Nicosia al na twee minuten op rozen tegen Slavia Praag. De Braziliaanse Belg duwde de bal binnen na een hoekschop. Acht minuten later zorgde Aloneftis voor de 2-0, meteen ook de eindstand. Reservedoelman Urko Pardo kwam niet in actie bij APOEL.