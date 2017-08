Dessers opent Eredivisie met twee doelpunten

FC Utrecht heeft vrijdag op het veld van ADO Den Haag de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie met 0-3 gewonnen. Cyriel Dessers maakte bij zijn competitiedebuut twee doelpunten voor Utrecht.

ADO had al na twee minuten op voorsprong moeten staan, maar Sheraldo Becker aarzelde te lang en stuitte op de doelman van Utrecht. Nadien waren de bezoekers baas. Dessers bekroonde de aanvalslust van Utrecht op het kwartier met een doelpunt. Nadat de uithaal van Gyrano Kerk op de paal was gestrand, tikte een opportunistische Dessers het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen tegen de netten. De ex-aanvaller van onder andere Lokeren stond buitenspel, maar de treffer werd goedgekeurd.



Na de pauze ging Utrecht op zijn elan voort. Dessers leek tien minuten na de 0-2 van Sander van de Streek (55.) op weg naar zijn tweede van de avond, maar trapte oog in oog met de Utrecht-doelman een metertje naast. In de slotfase zette de 22-jarige Belg zijn naam alsnog voor de tweede keer op het scorebord. Op de counter legde Dessers, overgekomen van promovendus NAC Breda, de 0-3 eindstand vast.



Matchwinnaar Dessers scoorde voor Utrecht al drie keer in twee officiële wedstrijden. Eerder maakte hij tegen het Poolse Lech Poznan ook al het doelpunt van de kwalificatie voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League.